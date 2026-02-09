الإثنين 2026-02-09 03:01 م

الشيباني وباراك يبحثان ملفات التحالف الدولي خلال اجتماع الرياض

الإثنين، 09-02-2026 02:22 م
الوكيل الإخباري-   التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في العاصمة السعودية الرياض، المبعوثَ الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك، على هامش أعمال اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم "داعش".اضافة اعلان


وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش".

ويترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، بمشاركة الشيباني، إلى جانب ممثلين عن 90 دولة أعضاء في التحالف.

ويمثل الجانب الأمريكي في الاجتماع توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا.

وانضمت سوريا رسميًا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.

