الشيباني وباراك يبحثان ملفات التحالف الدولي خلال اجتماع الرياض

وانطلقت، اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض، أعمال اجتماع المدراء السياسيين للتحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش".
ويترأس الاجتماع نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، بمشاركة الشيباني، إلى جانب ممثلين عن 90 دولة أعضاء في التحالف.
ويمثل الجانب الأمريكي في الاجتماع توم باراك، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسفير الولايات المتحدة لدى تركيا.
وانضمت سوريا رسميًا، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التحالف الدولي ضد "داعش"، الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.
روسيا اليوم
