الشيخة حسينة تتعهد بالعودة إلى بنغلاديش رغم صدور حكم بالإعدام بحقها

وقالت الشيخة حسينة، البالغة من العمر 78 عاماً، في مقابلة مكتوبة أجرتها مؤخراً مع وكالة «كيودو نيوز» اليابانية: «سأعود إلى بنغلاديش. وسأمثل أمام المحكمة»، دون أن تحدد محكمة بعينها.
وتابعت: «قد يرسلونني إلى السجن. وقد يحاولون حتى إعدامي شنقاً. أنا أدرك تلك المخاطر».
وتقيم الشيخة حسينة في الهند، بعد استقالتها وفرارها من بنغلاديش في أغسطس (آب) 2024 في خضم الاحتجاجات التي اندلعت إثر حكم قضائي بشأن نظام حصص الوظائف في الخدمة المدنية.
وقالت: «إذا فحص خبراء أجانب مستقلون في الطب الشرعي، كيفية وفاة كل شخص (خلال الاضطرابات)، والأسلحة أو الرصاصات التي تسببت في ذلك، فلا يزال من الممكن كشف الحقيقة».
وفي حديثها عن المستقبل، أكدت أن «البلاد تحتاج إلى التعافي. لكن المصالحة لا يمكن أن تعني الإفلات من العقاب»، مضيفة أن «المسؤولين عن الجرائم يجب أن يخضعوا لإجراءات قانونية سليمة».
واختتمت حديثها قائلة: «العقد المقبل يمكن أن يكون عقداً للتعافي والتجديد، ولكن فقط إذا تم استعادة الديمقراطية وتم السماح للشعب بأن يقرر مستقبله بنفسه».
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