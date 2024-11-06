الشيخ تميم: أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات

وقال الشيخ تميم "أتمنى للرئيس ترمب كل التوفيق خلال ولايته وأتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا".
واضاف أمير دولة قطر "أتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة مع الرئيس ترامب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".
الجزيرة
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