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الشيخ تميم: أهنئ الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه بالانتخابات

أمير قطر الشيخ تميم ودونالد ترامب
أمير قطر الشيخ تميم ودونالد ترامب
الأربعاء، 06-11-2024 12:19 م
الوكيل الإخباري-  هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس المنتخب دونالد ترامب على فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.اضافة اعلان


وقال الشيخ تميم "أتمنى للرئيس ترمب كل التوفيق خلال ولايته وأتطلع للعمل معه مرة أخرى لتعزيز علاقتنا وشراكتنا".

واضاف أمير دولة قطر "أتطلع إلى تعزيز جهودنا المشتركة مع الرئيس ترامب لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

الجزيرة
 
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