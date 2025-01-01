الشيخ قاسم: الفرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أنّ الحزب أثبت بالمقاومة أنه لم يُمكّن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها.

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