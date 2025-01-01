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الشيخ قاسم: الفرصة الآن للدولة اللبنانية لتثبت نفسها

نعيم قاسم
نعيم قاسم
الأربعاء، 01-01-2025 04:42 م

الوكيل الإخباري-   أكد الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الأربعاء، أنّ الحزب أثبت بالمقاومة أنه لم يُمكّن العدو من التقدم، والآن الفرصة للدولة اللبنانية لتثبت نفسها.

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 وفي كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لتكريم العلامة محمد تقي مصباح يزدي في طهران، رأى الشيخ قاسم أنّ الاعتداء الذي حصل على جنوب لبنان هو اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.

 وأضاف أنّ "المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان والثّلة المؤمنة ما يمكّنها من أن تصبح أقوى".

 
gnews

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