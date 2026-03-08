الأحد 2026-03-08 07:10 م

الشيخ محمد بن زايد: الإمارات بخير وستخرج بشكل أقوى

الشيخ محمد بن زايد: الإمارات بخير وستخرج بشكل أقوى
 
الأحد، 08-03-2026 04:56 م

الوكيل الإخباري-   وجّه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رسالة طمأنة إلى المواطنين الإماراتيين والمقيمين في الدولة.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: "دولة الإمارات بخير.. أشكر المؤسسة العسكرية على دورها وواجبها المميز أثناء هذه الحرب، كما أشكر باقي المؤسسات الأمنية".


وأضاف: "الإماراتيون قاموا بواجبهم بشكل يفرح ويشرف وهذا الظن فيهم، أما المقيمون فهم ضيوفنا وأهلنا مواقفهم تشرف، يعذروننا إذا ظهر قصور منا، لكن نحن في فترة حرب.. أعدهم أننا سنؤدي الواجب لأن هذا فرض علينا لحمايتهم وحماية أهلنا وبلدنا".


وتابع: "الإمارات جميلة وقدوة، لكن أقول لكم لا تغشكم الإمارات، ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمها مرّ.. سنقوم بواجبنا تجاه بلدنا وأهلنا ومقيمينا.. وأعد الجميع أننا سنخرج بشكل أقوى".

 
 


