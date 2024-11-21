"الشيوخ الأمريكي" يرفض بحث قرار يمنع شطب جزء من ديون أوكرانيا

الوكيل الإخباري- رفض مجلس الشيوخ الأمريكي النظر في قرار يعارض شطب جزء من ديون أوكرانيا.



واقترح السيناتور الأمريكي راند بول قرارا ضد شطب جزء من ديون أوكرانيا. وبثت قناة "سي سبان" التصويت على مسألة النظر في هذا القرار. وبحسب نتائجه، فأيد 37 عضوا في مجلس الشيوخ النظر في هذا القرار مقابل 61 عضوا ضده.



وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن أبلغت الكونغرس الأمريكي بنية شطب ديون أوكرانيا بقيمة 4.65 مليار دولار.

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وتضع أوكرانيا ميزانية لها بعجز قياسي للعام الثاني على التوالي، وتتوقع تغطية الجزء الأكبر من هذا العجز بمساعدة الشركاء الغربيين.