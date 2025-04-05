الشيوخ الأمريكي يمرر قانون ترامب للإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق

الوكيل الإخباري- وافق أعضاء الحزب الجمهوري بمجلس الشيوخ الأمريكي على إطار لمشروع قانون من الرئيس دونالد ترامب بشأن الإعفاء الضريبي وخفض الإنفاق بعد جلسة استمرت طوال الليل.



وسعى الجمهوريون في مجلس الشيوخ طوال الليل وحتى صباح اليوم السبت للموافقة على إطار عمل الإعفاءات الضريبية وخفض الإنفاق الذي تبلغ قيمته عدة تريليونات من الدولارات، متجاوزين بذلك خطا متشددا من المعارضة الديمقراطية لما يسميه الرئيس دونالد ترامب "مشروع القانون الكبير الجميل" الذي يشكل محور جدول أعماله.

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وحصل مشروع القانون على موافقة 51 مقابل رفض 48، على أسس حزبية في الغالب. وجاء هذا التصويت في وقت سياسي صعب للغاية، حيث يمر الاقتصاد الأمريكي بمرحلة حرجة بعد أن أدى مخطط ترامب الضخم للرسوم الجمركية إلى انخفاض حاد في أسعار الأسهم، ويحذر الخبراء من ارتفاع حاد في التكاليف على المستهلكين في الولايات المتحدة وتهديدات ركود اقتصادي محتمل.



ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب، حيث يمكن لرئيس المجلس مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، طرحه للتصويت في الأسبوع المقبل.



ومن أجل تمرير مشروع القانون، هناك حاجة لحل الخلافات بين مجلسي النواب والشيوخ.



وقد وافق الجمهوريون في مجلس النواب بالفعل على نسختهم، والتي تتضمن إعفاءات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات، وتخفيضات ومدخرات في الميزانية بقيمة 2 تريليون دولار، موجهة نحو تعديلات على برنامج (ميديكيد) وطوابع الطعام وبرامج أخرى.