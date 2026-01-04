الأحد 2026-01-04 06:36 م

الصحافة الأميركية تكشف تفاصيل عن بداية عملية اعتقال مادورو

الصحافة الأميركية تكشف تفاصيل عن بداية عملية اعتقال مادورو
الصحافة الأميركية تكشف تفاصيل عن بداية عملية اعتقال مادورو
الأحد، 04-01-2026 05:38 م
الوكيل الإخباري-  قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن عملية واشنطن لاختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته بدأت بهجوم إلكتروني تسبب في انقطاع الكهرباء في كاراكاس.اضافة اعلان


وقالت صحيفة نيويورك تايمز، نقلًا عن مسؤولين لم تُسمّهم مطلعين على العملية: "في فنزويلا نفسها، بدأت العملية بهجوم إلكتروني أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة من كاراكاس، ما أغرق المدينة في ظلام دامس، وسمح للطائرات والطائرات المسيّرة والمروحيات بالاقتراب دون رصد".

وصرّح دان كاين، رئيس هيئة الأركان المشتركة في البنتاغون، يوم السبت، بأن أكثر من 150 طائرة شاركت في عملية القبض على الرئيس الفنزويلي.

وكان ترامب قد أعلن يوم السبت أن الولايات المتحدة شنّت ضربة واسعة النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس تم اعتقالهما وإخراجهما من البلاد.

روسيا اليوم 
 
 


gnews

أحدث الأخبار

واشنطن: سنعمل مع القادة الفنزويليين إن اتخذوا "القرار الصائب"

عربي ودولي واشنطن: سنعمل مع القادة الفنزويليين إن اتخذوا "القرار الصائب"

ب

عربي ودولي مصر وتركيا تؤكدان أهمية التهدئة في اليمن وترفضان الإجراءات الأحادية

ل

فلسطين نتنياهو: ترامب يشترط نزع سلاح "حماس" دون تنازلات

ل

أخبار محلية البترا تنهي عام 2025 بتحسن سياحي وزيادة الزوار الأجانب

الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

أخبار محلية الأرصاد: الكرك تسجّل أعلى هطل مطري منذ 1971

ب

عربي ودولي التاريخ السري للتدخل الأمريكي في تغيير أنظمة الحكم حول العالم

محافظ الكرك: ردم الأودية أخطاء تنظيمية فاقمت خطر السيول في بلدة العراق

أخبار محلية محافظ الكرك: ردم الأودية أخطاء تنظيمية فاقمت خطر السيول في بلدة العراق

ل

أخبار محلية "المتكاملة للنقل": 7 ملايين راكب استخدموا خدمات الشركة خلال 2025



 






الأكثر مشاهدة