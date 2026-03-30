الصحة الإسرائيلية: أكثر من 6 آلاف مصاب منذ بدء الحرب

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن إجمالي المصابين الذين نقلوا إلى المستشفيات منذ بدء عملية "زئير الأسد" ضد إيران بلغ 6008 حتى صباح اليوم الاثنين.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن 121 مصابا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات، توزعت حالتهم بين 1 في حالة حرجة، و16 في حالة خطيرة، و30 في حالة متوسطة، و73 في حالة خفيفة، بالإضافة إلى حالة واحدة تعاني من القلق.

