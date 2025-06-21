السبت 2025-06-21 11:14 ص
 

الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية

ارشيفية
ارشيفية
 
السبت، 21-06-2025 10:22 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 430 إيرانيا وإصابة أكثر 3500 مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران.اضافة اعلان


ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي هجوما على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين.

وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى تل أبيب في الهجوم على إيران.
 
gnews

أحدث الأخبار

لفا

فن ومشاهير الموت يفجع الاعلامية ليال الإختيار

ارشيفية

عربي ودولي إسرائيل تعلن قصف موقعين لأجهزة الطرد المركزي بأصفهان

ببر

فن ومشاهير من غرفة العمليات إلى المقبرة.. وفاة مغنية خلال جراحة تجميل في تركيا

ارشيفية

عربي ودولي مسؤول إيراني رفيع يكشف عن تغيير بالسياسة الصاروخية

أدخنة متصاعدة

عربي ودولي إسرائيل تعلن عن اغتيال جديد بالحرس الثوري الايراني

مخ

فن ومشاهير حادث مروع لأحمد سعد وعائلته - صورة

غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة

أخبار محلية غرفة صناعة الأردن: الصناعة الغذائية الأردنية تتمتع بالجاهزية رغم ظروف المنطقة

ي

فن ومشاهير هذا سبب انسحاب صبا مبارك من "وتر حساس"



 
 





الأكثر مشاهدة