الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الصحة الإيرانية بمقتل 430 إيرانيا وإصابة أكثر 3500 مدني منذ بدء العدوان الصهيوني على إيران. اضافة اعلان





ومنذ فجر 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي هجوما على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين.



وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى تل أبيب في الهجوم على إيران.