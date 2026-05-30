الصحة السعودية تعلن خلو موسم حج 2026 من التفشيات الوبائية

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان جاء عقب نجاح موسم الحج لهذا العام على مختلف المستويات، مشيرة إلى أن المنظومة الصحية حافظت على درجات الجاهزية والرصد والتأهب لضمان سلامة الحجاج، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل إن خلو الموسم من التفشيات الوبائية يعكس العناية التي توليها القيادة السعودية بصحة ضيوف الرحمن، ويؤكد كفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لضمان موسم حج آمن وصحي.
وأشارت الوزارة إلى أن موسم الحج تزامن مع تطورات صحية دولية، من بينها تفشيات لمرض "إيبولا" في بعض الدول ورصد حالات مرتبطة بفيروس "هانتا"، ما استدعى تكثيف أعمال التقصي الوبائي ورفع جاهزية الاستجابة للمخاطر المحتملة، مؤكدة عدم تسجيل أي حالة اشتباه أو إصابة مؤكدة بهذه الأمراض بين الحجاج.
وأكدت وزارة الصحة السعودية أن خدماتها الوقائية والعلاجية والإسعافية والتوعوية نُفذت على مدار الساعة بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة في أعمال الحج، ما مكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم في أجواء صحية وآمنة.
