الخميس 2026-07-09 04:57 م

"الصحة العالمية": إصابات السرطان تقترب من 35 مليون حالة سنويا

شعار منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
 
الخميس، 09-07-2026 03:51 م

الوكيل الإخباري-   حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان قد يرتفع إلى ما يقرب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050 ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، مؤكدة أن المرض لا يزال ثاني أبرز أسباب الوفاة في العالم بعد أمراض القلب والأوعية الدموية.

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وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت في تقريرها العالمي عن حالة السرطان لعام 2026، أن السرطان يتسبب في وفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، مع تسجيل نحو 20.6 مليون إصابة جديدة وما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا.

 
 


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