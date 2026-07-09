"الصحة العالمية": إصابات السرطان تقترب من 35 مليون حالة سنويا

وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أوضحت في تقريرها العالمي عن حالة السرطان لعام 2026، أن السرطان يتسبب في وفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، مع تسجيل نحو 20.6 مليون إصابة جديدة وما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا.
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