الصحة العالمية: إيبولا يتفشى في الكونغو وأوغندا بسرعة تفوق جهود الاستجابة

الوكيل الإخباري- قال تيدروس ‌أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة ⁠العالمية الاثنين، إن سرعةتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا تفوق قدرة جهود الاستجابة، مشيرا إلى أن أحدث عدد للوفيات المشتبه في ارتباطها بالتفشي بلغ 220 وفاة.

