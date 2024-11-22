الصحة العالمية: استهداف العاملين بالقطاع الصحي اللبناني الأعلى عالميا

وأفادت المنظمة وفق بيان لها بأنه "استشهد 226 عاملا صحيا ومريضا في لبنان، وأصيب 199 آخرون، في الفترة من 7 تشرين الأول 2023 إلى 18 تشرين الثاني 2024".
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