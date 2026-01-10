الصحة العالمية: السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم

وأضافت المنظمة في بيان اليوم السبت، إن السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، بعد مرور ألف يوم من العنف المتواصل، وصعوبة وصول المساعدات وتراجع التمويل، مقدرة أن 33.7 مليون شخص في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال هذا العام.
وأشار البيان إلى تضرر النظام الصحي بشدة جراء القتال المستمر والهجمات المتزايدة على مرافق الرعاية الصحية، والنزوح الجماعي، ونقص الإمدادات الطبية الأساسية، والعجز في أعداد العاملين الصحيين وشح التمويل حيث لا يزال 37 بالمئة من المرافق الصحية خارج الخدمة.
