الصحة العالمية: السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 20 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات صحية، فيما يعاني 21 مليونا من نقص حاد في الغذاء.

وأضافت المنظمة في بيان اليوم السبت، إن السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، بعد مرور ألف يوم من العنف المتواصل، وصعوبة وصول المساعدات وتراجع التمويل، مقدرة أن 33.7 مليون شخص في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال هذا العام.