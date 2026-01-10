الأحد 2026-01-11 12:35 ص

الصحة العالمية: السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 20 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات صحية، فيما يعاني 21 مليونا من نقص حاد في الغذاء.

وأضافت المنظمة في بيان اليوم السبت، إن السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، بعد مرور ألف يوم من العنف المتواصل، وصعوبة وصول المساعدات وتراجع التمويل، مقدرة أن 33.7 مليون شخص في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال هذا العام.


وأشار البيان إلى تضرر النظام الصحي بشدة جراء القتال المستمر والهجمات المتزايدة على مرافق الرعاية الصحية، والنزوح الجماعي، ونقص الإمدادات الطبية الأساسية، والعجز في أعداد العاملين الصحيين وشح التمويل حيث لا يزال 37 بالمئة من المرافق الصحية خارج الخدمة.

 
 


الصحة العالمية: السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم

