الصحة العالمية تحذر من تسويق خادع لمنتجات "أكياس النيكوتين" يستهدف الشباب

وأشارت المنظمة في تقرير لها قبيل اليوم العالمي للامتناع عن التبغ الموافق 31 أيار، إلى أن غياب أو محدودية القوانين المنظمة في دول عديدة يثير مخاوف جدية حول تفشي إدمان النيكوتين بين الشباب والمخاطر الصحية المرتبطة به.
وأفادت المنظمة، أن أكياس النيكوتين عبارة عن أكياس صغيرة توضع بين اللثة والشفة، حيث تطلق النيكوتين عبر بطانة الفم، وعادة ما تحتوي هذه الأكياس على النيكوتين، والنكهات، والمحليات، وغيرها من المواد المضافة، مشيرة أن مبيعات التجزئة لأكياس النيكوتين تجاوزت 23 مليار وحدة في عام 2024، مسجلةً زيادة تفوق 50 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
وقالت، إن قيمة السوق العالمية لمنتجات أكياس النيكوتين بلغت ما يقرب من 7 مليارات دولار في عام 2025.
