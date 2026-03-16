الصحة العالمية تخصص مليوني دولار لدعم الاستجابة الصحية في لبنان والعراق وسوريا

الإثنين، 16-03-2026 01:36 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت ‌منظمة الصحة العالمية عن تخصيص مليوني دولار من صندوق الطوارئ لدعم الاستجابة الصحية ‌في لبنان والعراق وسوريا في ظل الأزمة ‌المستمرة بالشرق الأوسط.

وأفادت المنظمة في بيان، بأنها خصصت مليون دولار للبنان لتعزيز التنسيق في الحالات الطارئة، الذي تقوم به من خلال مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة، وتوسيع نطاق رعاية المصابين وتعزيز مراقبة الأمراض وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وتوزيعها.


وأشارت المنظمة إلى أنها، خصصت 500 ألف دولار لكل من ‌العراق ‌وسوريا لدعم ‌التنسيق في حالات الطوارئ وإدارة الإصابات الجماعية وشراء الأدوية والمستلزمات الأساسية وتوزيعها وتوفير ‌الخدمات الصحية للسكان النازحين وتعزيز مراقبة الأمراض والتوعية المجتمعية.

 
 


