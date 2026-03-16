الصحة العالمية تخصص مليوني دولار لدعم الاستجابة الصحية في لبنان والعراق وسوريا

الوكيل الإخباري- أعلنت ‌منظمة الصحة العالمية عن تخصيص مليوني دولار من صندوق الطوارئ لدعم الاستجابة الصحية ‌في لبنان والعراق وسوريا في ظل الأزمة ‌المستمرة بالشرق الأوسط.

اضافة اعلان



وأفادت المنظمة في بيان، بأنها خصصت مليون دولار للبنان لتعزيز التنسيق في الحالات الطارئة، الذي تقوم به من خلال مركز عمليات الطوارئ الصحية العامة، وتوسيع نطاق رعاية المصابين وتعزيز مراقبة الأمراض وشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية وتوزيعها.