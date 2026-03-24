"الصحة العالمية" تدعو لإجراءات عاجلة للقضاء على السل في شرق المتوسط

الوكيل الإخباري- دعت منظمة الصحة العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومستدامة لدحر وباء السل في إقليم شرق المتوسط، وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة السل 2026، تحت شعار: "نعم نستطيع القضاء على السل".





وبحسب بيان أصدره المكتب الإقليمي للمنظمة في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أشارت "الصحة العالمية" إلى أهمية تضافر الجهود الدولية والمحلية كسبيل وحيد للقضاء على المرض.



وكشفت المنظمة أن الإقليم سجل نحو 920 ألف حالة إصابة جديدة و85 ألف وفاة خلال عام 2024، لافتة إلى أن شخصا واحدا يصاب بالمرض كل 34 ثانية، بينما يفقد إنسان حياته كل 6 دقائق في مختلف أنحاء الإقليم.



وقالت المديرة الإقليمية للمنظمة، الدكتورة حنان بلخي، إن الفجوات في الحصول على الخدمات والانقطاع عن العلاج تسببا في استمرار انتقال العدوى ومقاومة الأدوية، مؤكدة أن التقدم المحرز في تشخيص وعلاج 2.8 مليون حالة بين عامي 2020 و2024 يبقى "هشا" ما لم يدعم باستثمار مستدام ومساءلة فعالة.



وأوصت المنظمة في تقريرها لعام 2026 بتبني تقنيات حديثة لتوسيع نطاق التشخيص، تشمل الاختبارات الجزيئية السريعة، واعتماد عينات "مسحة اللسان" كبديل سهل للأفراد غير القادرين على إنتاج البلغم، بما يسهم في الوصول إلى ملايين المرضى الذين لا يتلقون الخدمات الصحية اللازمة، خاصة في المناطق الهشة.



وحثت المنظمة الحكومات والشركاء على تكثيف التوعية وتعزيز خدمات الوقاية، محذرة من أن التقاعس عن العمل سيؤدي إلى ضياع المكتسبات المحققة وجعل أهداف القضاء على المرض بعيدة المنال.







