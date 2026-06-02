الثلاثاء 2026-06-02 09:29 م

الصحة العالمية: تراجع الإصابة بفيروس إيبولا

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
 
الثلاثاء، 02-06-2026 07:59 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل تراجع كبير في عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، بعد أسابيع من القلق المتزايد بشأن اتساع نطاق التفشي داخل البلاد وخارج حدودها.

اضافة اعلان


ووفقا لـ (يورو نيوز)، قال المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات المشتبه بها انخفض بشكل كبير، موضحاً أنه حتى 31 أيار جرى تسجيل 116 حالة مشتبه بها في جمهورية الكونغو الديموقراطية، مقارنة بـ 906 حالات أُبلغ عنها في نهاية الأسبوع الماضي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية

أخبار محلية صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يطلق الدورة 15 من مشروع تطوير الخدمة المدنية

وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح

أخبار محلية وزير الشباب: الأردن وضع الشباب في قلب مسارات الإصلاح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: المحادثات مع إيران مستمرة

ايسوزو الأردن تدخل الحلبة مع RFC لدعم الرياضة الأردنية

أخبار الشركات ايسوزو الأردن تدخل الحلبة مع RFC لدعم الرياضة الأردنية

مندوبا عن د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد غيث يرعى حفل توزيع جوائز الأولمبياد العلمي (السادس)

أخبار محلية مندوبا عن د.عزمي محافظة وزير التربية والتعليم الدكتور محمد غيث يرعى حفل توزيع جوائز الأولمبياد العلمي (السادس)

منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي الصحة العالمية: تراجع الإصابة بفيروس إيبولا

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يلتقي نقيب المهندسين

العيسوي يعزي الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران

أخبار محلية العيسوي يعزي الدويري والخصاونة والمقابلة وبوران



 
 






الأكثر مشاهدة

 