الصحة العالمية تطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

واضاف ان مستشفى كمال عدوان تعرض لأضرار أثناء الحصار الأخير ودمرت سيارات الإسعاف.
وأشار الى ان السبيل الوحيد لحماية النظام الصحي بغزة من الانهيار هو وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.
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