الصحة العالمية تطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

الوكيل الإخباري- قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ان مستشفى كمال عدوان بشمال غزة يستقبل تدفقا مستمرا من المصابين بسبب الأعمال العدائية.

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واضاف ان مستشفى كمال عدوان تعرض لأضرار أثناء الحصار الأخير ودمرت سيارات الإسعاف.