 
الأربعاء 2024-10-30 07:14 م
 

الصحة العالمية تطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس
الأربعاء، 30-10-2024 06:23 م

الوكيل الإخباري-   قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس ان مستشفى كمال عدوان بشمال غزة يستقبل تدفقا مستمرا من المصابين بسبب الأعمال العدائية.

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واضاف ان مستشفى كمال عدوان تعرض لأضرار أثناء الحصار الأخير ودمرت سيارات الإسعاف.


وأشار الى ان السبيل الوحيد لحماية النظام الصحي بغزة من الانهيار هو وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.

 
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