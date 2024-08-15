 
الخميس 2024-08-15 01:53 ص
 


الصحة العالمية تعلن جدري القردة طارئة صحية عالمية

شعار منظمة الصحة العالمية
الصحة العالمية




 

الخميس، 15-08-2024 01:03 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الصحة العالمية  أن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.


وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي: إن لجنة الطوارئ اجتمعت وأبلغته بأنه من وجهة نظرها “يشكل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دوليا”.

gnews

أحدث الأخبار

احدى مركبات الدفاع المدني

خاص بالوكيل الامن يحقق بملابسات وفاة عشريني بعيار ناري في الكرك

شعار منظمة الصحة العالمية

عربي ودولي الصحة العالمية تعلن جدري القردة طارئة صحية عالمية

الأمم المتحدة

فلسطين الأمم المتحدة: تضاعف ضحايا الاحتلال بين الأطفال في الضفة الغربية 3 مرات

الأجهزة الأمنية في غزة

فلسطين داخلية غزة: أوقفنا عددا ممن تورطوا بالتعاون مع الاحتلال

الامن العام

خاص بالوكيل وفاة ثانية بمشاجرة إربد

بلدية غرب إربد

أخبار محلية بلدية غرب إربد تطلق مبادرة "لا لإطلاق العيارات النارية"

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية الهيئة المستقلة: ثلث مرشحي القوائم المحلية حزبيّون

وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش

فلسطين الاحتلال ينشر خطة لإقامة مستوطنة جديدة بالضفة





 


 



الأكثر مشاهدة