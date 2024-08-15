الصحة العالمية تعلن جدري القردة طارئة صحية عالمية

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي: إن لجنة الطوارئ اجتمعت وأبلغته بأنه من وجهة نظرها “يشكل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دوليا”.
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