الصحة العالمية تعلن جدري القردة طارئة صحية عالمية

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القردة في إفريقيا بات الآن طارئة صحية عالمية، وهو أعلى مستوى تحذير يمكن أن تطلقه الهيئة.



وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي: إن لجنة الطوارئ اجتمعت وأبلغته بأنه من وجهة نظرها “يشكل الوضع طارئة صحية عالمية تثير القلق دوليا”.