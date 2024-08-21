الصحة العالمية تعلن رصد أول حالة وافدة من جدري القردة في أوروبا
الأربعاء، 21-08-2024
12:36 ص
https://www.alwakeelnews.com/story/700316
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الوكيل الإخباري-
أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد أول حالة وافدة من سلالة جديدة من فيروس إمبوكس، جدري القردة، في أوروبا، داعية إلى عدم الخوف من الفيروس الذي يمكن السيطرة عليه.
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وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، هانز كلوجه، في تصريحات على الموقع الرسمي للمنظمة، إن سلالة قديمة من الفيروس تعرف باسم كليد 2 تنتشر في المنطقة، منذ التفشي السابق في 2022، مضيفا أنه تم الإبلاغ في الوقت الحالي عن نحو 100 حالة إصابة جديدة من هذه السلالة في أوروبا شهريا.