الصحة العالمية تعلن رصد أول حالة وافدة من جدري القردة في أوروبا

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الصحة العالمية عن رصد أول حالة وافدة من سلالة جديدة من فيروس إمبوكس، جدري القردة، في أوروبا، داعية إلى عدم الخوف من الفيروس الذي يمكن السيطرة عليه.

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