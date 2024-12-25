الصحة العالمية تعلن عن تراجع كبير في وفيات كورونا

الوكيل الإخباري- تراجعت أعداد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بعد مرور حوالي خمس سنوات على ظهوره، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية في جنيف.

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وأوضحت المنظمة أن معدل وفيات كورونا كان وصل في يونيو 2021، إلى واحد من كل أربعة مرضى من مصابي كورونا الموجودين في المستشفيات، بينما وصل هذا المعدل في الوقت الحالي إلى واحد من كل 25 مريضا.



وقدمت المنظمة الأممية تقييما عاما عن الخمس سنوات الماضية، حيث تم تسجيل ما يقارب 777 مليون حالة إصابة بالفيروس على مستوى العالم.



وذكرت المنظمة أن الجائحة أودت بحياة سبعة ملايين شخص في 234 دولة. وكان مثلت سنوات 2020 و2021 و2022 ذروة الجائحة.



وقالت المنظمة في تقييمها إن 77 دولة أبلغت في الفترة بين منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر 2024 عن حالات إصابة بكورونا.



وتابعت المنظمة أن مشكلة أعراض ما يعرف بـ "لونج-كوفيد" (كوفيد طويل الأمد) لا تزال تثير القلق، مشيرة إلى أن نبذة حديثة أظهرت أن 6% من حالات كورونا تطورت إلى حالات "كوفيد طويل الأمد".



وأشارت المنظمة إلى أن اللقاحات ضد كورونا تعتبر وسيلة حماية فعالة لتقليص الأضرار اللاحقة المحتملة.



وأوضحت المنظمة أن الفيروس لا يزال ينتشر دون وجود نمط موسمي واضح ولا يزال يؤدي إلى مرض قد يكون شديدًا في بعض الحالات.



وقالت المنظمة إنها لم تعد تراقب انتشار الفيروس أو شدته أو التغيرات المحتملة في الفيروس بشكل دقيق كما كان في السابق، وذلك بسبب التقليص الكبير في اختبارات كورونا.