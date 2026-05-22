الصحة العالمية: تفشي إيبولا في الكونغو يتسارع ويشكل خطرا مرتفعا للغاية

وقال غيبريسوس اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة رفعت تقييمها للخطر داخل الكونغو من "مرتفع" إلى "مرتفع للغاية"، في ظل تزايد الإصابات والوفيات المرتبطة بالفيروس.
وأوضح أن خطر انتشار الفيروس لا يزال "مرتفعا" على المستوى الإقليمي، بينما يبقى "منخفضا" على المستوى العالمي.
وأشار مدير المنظمة إلى تسجيل 82 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بينها سبع وفيات، مضيفا: "لكننا نعلم أن حجم التفشي في الكونغو أكبر بكثير".
وأضاف أن السلطات الصحية رصدت نحو 750 حالة إصابة مشتبه بها و 177 وفاة مشتبه بأن سببها هذا المرض.
وفي سياق متصل، أكد غيبريسوس أن الوضع في أوغندا "مستقر"، بعدما سُجلت حالتا إصابة مؤكدتان بين أشخاص قدموا من الكونغو، إضافة إلى وفاة في حالة واحدة مرتبطة بالفيروس.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في الأسبوع الماضي حالة الطوارئ جراء تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، معتبرة إياه تهديدا للدول الأخرى.
يُذكر أن التفشي السابق لفيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية كان قد انتهى في أكتوبر 2025.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يؤكد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد يجب أن يكون مستقلا بالكامل
-
روبيو يستبعد انتهاء النزاع في أوكرانيا بطريقة تقليدية
-
الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا
-
ترامب: إيران تتوسل اتفاقا جديدا بعد أن وجهنا لها ضربات قاسية
-
السعودية: عقوبات مغلظة وغرامات مالية للمخالفين لأنظمة الحج
-
روبيو: تقدم في المفاوضات مع إيران لكن عقبة اليورانيوم لم تحل بعد
-
وفد قطري يصل طهران للمشاركة في جهود التهدئة وإنهاء الحرب
-
سوريا .. مقتل عنصر أمن وإصابات في مواجهة مع مطلوبين داخل مضمار للخيول بريف الحسكة