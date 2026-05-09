الصحة العالمية: خطر فيروس هانتا على سكان تينيرفي ضئيل جدًا

منظمة الصحة العالمية
السبت، 09-05-2026 05:42 م

الوكيل الإخباري-   سعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس السبت إلى طمأنة سكان جزيرة تينيريفي الإسبانية، إلى أن الخطر المرتبط بوصول سفينة تم رصد بؤرة لفيروس هانتا على متنها "ضئيل"، شاكرا لهم "تضامنهم"

وجاء في رسالة مفتوحة وجّهها إلى سكان الجزيرة التي من المقرّر أن تصل إليها السفينة "إم في هوندياس" التي ترفع العلم الهولندي صباح الأحد "أحتاج أن تسمعوني بوضوح: هذا ليس كوفيد جديدا. الخطر الذي يمثّله حاليا فيروس هانتا على الصحة العامة ما زال منخفضا".

 
 


