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الصحة العالمية قلقة من استهداف إسرائيل القطاع الصحي في لبنان

أرشيفية
أرشيفية
الجمعة، 01-11-2024 11:45 م

الوكيل الإخباري- أعربت منظمة الصحة العالمية عن "القلق البالغ" من الهجمات الإسرائيلية التي تطال مرافق صحية وعاملين في القطاع الصحي في لبنان، جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

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وقالت المتحدث باسم المنظمة مارغريت هاريس في تصريح صحفي: "نحن قلقون فعلا، نشعر بقلق بالغ جراء الهجمات المتنامية على عاملين في المجال الصحي ومنشآت صحية في لبنان، ونجدد التأكيد مرارا وتكرارا على أن الرعاية الصحية يجب ألا تكون هدفا، وأن العاملين في المجال الصحي يجب ألا يكونوا هدفا".

 
gnews

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