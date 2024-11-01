الصحة العالمية قلقة من استهداف إسرائيل القطاع الصحي في لبنان

الوكيل الإخباري- أعربت منظمة الصحة العالمية عن "القلق البالغ" من الهجمات الإسرائيلية التي تطال مرافق صحية وعاملين في القطاع الصحي في لبنان، جراء الحرب الإسرائيلية على لبنان.

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