الثلاثاء 2026-05-05 02:33 م

الصحة العالمية: 7 إصابات بفيروس هانتا و3 وفيات خلال رحلة بحرية

الثلاثاء، 05-05-2026 12:43 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل حالات إصابة بفيروس "هانتا" مرتبطة برحلة بحرية، حيث أُصيب 7 أشخاص من أصل 147 من الركاب وأفراد الطاقم منذ انطلاق السفينة في 1 نيسان، توفي منهم 3، فيما وُصفت حالة واحدة بالحرجة، وسُجلت 3 حالات بأعراض خفيفة.اضافة اعلان


وذكرت المنظمة أن التقييم الحالي يشير إلى أن خطر انتشار المرض على المستوى العالمي لا يزال منخفضاً، استناداً إلى طبيعة انتقال الفيروس والمعطيات المتاحة.

وأضافت أنها تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في الدول المعنية ومشغلي السفينة لضمان تزويد الركاب وأفراد الطاقم بالمعلومات والدعم اللازمين، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الوضع وتحديث تقييم المخاطر مع توفر مزيد من المعلومات.
 
 


