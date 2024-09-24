الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 558 شهيدا و1835 جريحًا

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ يوم أمس إلى 558 شهيدًا بينهم 50 طفلًا و1835 جريحًا.

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وأشار الأبيض في مؤتمر صحفي إلى أن هذه الإحصاءات تنافي كلام العدو الإسرائيلي بأنه كان يستهدف قوّات مقاتلة، مشيرا إلى أن غالبية الشهداء هم مدنيون عزل.