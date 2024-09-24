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الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 558 شهيدا و1835 جريحًا

وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض
وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض
الثلاثاء، 24-09-2024 03:13 م

الوكيل الإخباري-    أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، ارتفاع حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ يوم أمس إلى 558 شهيدًا بينهم 50 طفلًا و1835 جريحًا.

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وأشار الأبيض في مؤتمر صحفي إلى أن هذه الإحصاءات تنافي كلام العدو الإسرائيلي بأنه كان يستهدف قوّات مقاتلة، مشيرا إلى أن غالبية الشهداء هم مدنيون عزل.


إلى ذلك، أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارات العدو الإسرائيلي أسفرت اليوم في حصيلة أولية إلى استشهاد 50 شخصًا وإصابة أكثر من 300 جريح.

 
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