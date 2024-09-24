الصحة اللبنانية: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 558 شهيدا و1835 جريحًا

وأشار الأبيض في مؤتمر صحفي إلى أن هذه الإحصاءات تنافي كلام العدو الإسرائيلي بأنه كان يستهدف قوّات مقاتلة، مشيرا إلى أن غالبية الشهداء هم مدنيون عزل.
إلى ذلك، أعلن مركز عمليّات طوارئ الصّحة العامّة التّابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارات العدو الإسرائيلي أسفرت اليوم في حصيلة أولية إلى استشهاد 50 شخصًا وإصابة أكثر من 300 جريح.
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