"الصحة اللبنانية": استشهاد مسعفَيْن في اعتداءات إسرائيلية

وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن مسعفًا استشهد في بلدة برج رحال الجنوبية فجر اليوم، بعد استهدافه من القوات الإسرائيلية بشكل مباشر خلال عمله في سحب جريح.
وأضافت أن غارة إسرائيلية على فريق إسعافي أثناء عمله في كفر تبنيت أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة آخرين بجروح .
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