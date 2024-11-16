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"الصحة اللبنانية": استشهاد مسعفَيْن في اعتداءات إسرائيلية

علم لبنان
لبنان
السبت، 16-11-2024 03:41 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعفَيْنِ جراء استهدافهما من القوات الإسرائيلية.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن مسعفًا استشهد في بلدة برج رحال الجنوبية فجر اليوم، بعد استهدافه من القوات الإسرائيلية بشكل مباشر خلال عمله في سحب جريح.


وأضافت أن غارة إسرائيلية على فريق إسعافي أثناء عمله في كفر تبنيت أدت إلى استشهاد مسعف وإصابة أربعة آخرين بجروح .

 
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