"الصحة اللبنانية": استشهاد مسعفَيْن في اعتداءات إسرائيلية

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد مسعفَيْنِ جراء استهدافهما من القوات الإسرائيلية.

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وقالت الوزارة، في بيان اليوم السبت، إن مسعفًا استشهد في بلدة برج رحال الجنوبية فجر اليوم، بعد استهدافه من القوات الإسرائيلية بشكل مباشر خلال عمله في سحب جريح.