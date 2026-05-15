السبت 2026-05-16 12:07 ص

الصحة اللبنانية: استشهاد 3 مسعفين بقصف إسرائيلي على مركز للدفاع المدني في النبطية

الجمعة، 15-05-2026 11:50 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الجمعة، عن استشهاد 3 مسعفين وإصابة رابع بجروح خطرة، جراء غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر على مركز الهيئة الصحية- الدفاع المدني في بلدة حاروف التابعة لقضاء النبطية جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاستهداف أسفر أيضاً عن تدمير المركز الصحي بالكامل، معتبرة أن هذه الجريمة تمثل دليلاً إضافياً على النهج الوحشي الذي ينتهجه الاحتلال، وضربة بعرض الحائط لكافة القوانين الإنسانية الدولية، مستغلاً في ذلك صمت المجتمع الدولي لمضاعفة جرائمه بحق الإنسانية.

 
 


