 
الثلاثاء 2024-10-29 01:51 ص
 

الصحة اللبنانية: شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 29-10-2024 01:04 ص

الوكيل الإخباري-   اعلنت  وزارة الصحة اللبنانية ان 10 شهداء في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على العلاق بالبقاع شرقي البلاد.

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وبين انه استشهد 3 إثر غارة إسرائيلية على بلدة طاريا في البقاع شرقي لبنان.


وأضافت ان 5 استشهدوا بينهم طفل و3 مصابين إثر غارة إسرائيلية على بلدة بوداي شرقي البلاد.


وأوضحت انه استشهد 3 أشخاص وأصيب 17 إثر غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك شرقي البلاد.

 
gnews

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