الصحة اللبنانية: شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية

الوكيل الإخباري- اعلنت وزارة الصحة اللبنانية ان 10 شهداء في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على العلاق بالبقاع شرقي البلاد.

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وبين انه استشهد 3 إثر غارة إسرائيلية على بلدة طاريا في البقاع شرقي لبنان.



وأضافت ان 5 استشهدوا بينهم طفل و3 مصابين إثر غارة إسرائيلية على بلدة بوداي شرقي البلاد.