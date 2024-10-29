الصحة اللبنانية: شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية

وأضافت ان 5 استشهدوا بينهم طفل و3 مصابين إثر غارة إسرائيلية على بلدة بوداي شرقي البلاد.
وأوضحت انه استشهد 3 أشخاص وأصيب 17 إثر غارة إسرائيلية على مدينة بعلبك شرقي البلاد.
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