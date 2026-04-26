الصحة اللبنانية: عدد شهداء العدوان الإسرائيلي يتجاوز 2500 شهيد

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار حتى 25 نيسان، إلى 2509 شهداء و7755 جريحا.

