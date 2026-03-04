الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص بغارات إسرائيلية على بلدتين جنوب بيروت

07:34 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الأربعاء، مقتل ستة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بغارات إسرائيلية استهدفت بلدتين في جنوب بيروت. اضافة اعلان





وقالت الوزارة في بيان: "إن اعتداءات العدو الإسرائيلي على منطقتي عرمون والسعديات أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثمانية مواطنين بجروح".



واستهدفت غارة إسرائيلية فندقا في الحازمية شرق بيروت، كما طالت غارة أخرى مبنى في أحد أحياء بعلبك شرقي لبنان.



وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة.





