الصحة اللبنانية: 11 قتيلا و17 جريحا في غارات إسرائيلية على بعلبك وقلويه

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الجمعة، مقتل 11 شخصا على الأقل وإصابة 17 آخرين بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت قضاء بعلبك وبلدة قلويه.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة العامة، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك، وفق حصيلة غير نهائية، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح.



وأضافت الوكالة أن شخصين آخرين قتلا في غارة استهدفت بلدة قلويه.