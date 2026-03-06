الصحة اللبنانية: 11 قتيلا و17 جريحا في غارات إسرائيلية على بعلبك وقلويه

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مركز عمليات الطوارئ الصحية التابع لوزارة الصحة العامة، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في قضاء بعلبك، وفق حصيلة غير نهائية، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 17 آخرين بجروح.
وأضافت الوكالة أن شخصين آخرين قتلا في غارة استهدفت بلدة قلويه.
وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت لمقتل المرشد الأعلى علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين، ترد طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
