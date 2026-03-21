الصحة اللبنانية: 21 جريحا في غارة والجيش الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، أن غارة إسرائيلية على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية مساء اليوم، أدت إلى إصابة 21 شخصا بجروح في حصيلة أولية.





وأشار البيان إلى ان الجيش الإسرائيلي"عمد إلى استهداف ثلاث سيارات تابعة للهيئة الصحية لدى تقدمها إلى مكان الغارة لإنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات. ونجا المسعفون بأعجوبة".



وأكدت الوزارة "شجبها لما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من خرق مستمر ومتماد للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على حماية المنشآت الصحية"، ودعت" المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات والسعي بشكل جدي إلى وقفها".







