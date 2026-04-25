"الصحة اللبنانية": 2496 شهيدا و7725 مصابا عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 آذار حتى 25 نيسان بلغت 2496 شهيدا و7725 جريحا.

