الصحة اللبنانية: 3 شهداء في غارات للاحتلال الإسرائيلي جنوبي البلاد

10:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الخميس، استشهاد 3 أشخاص بغارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان .





وقالت الوزارة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق شوكين قضاء النبطية" والتي تبعد نحو 30 كيلومترا من الحدود اللبنانية الجنوبية، "أدت إلى 3 شهداء"، فيما أسفرت غارة أخرى على بلدة ياطر إلى إصابة شخصين، بينهما طفل.





