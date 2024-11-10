الصحة اللبنانية: 3189 شهيدا و14078 مصابا منذ بدء العدوان

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، الأحد، التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأشار فيه إلى أن الغارات الإسرائيلية أمس السبت أسفرت عن 53 شهيدا و 99 جريحا.
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