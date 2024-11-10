الصحة اللبنانية: 3189 شهيدا و14078 مصابا منذ بدء العدوان

11:49 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلتها لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مشيرة إلى 3189 شهيدا و14 ألفا و78 مصابا. اضافة اعلان





وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، الأحد، التقرير اليومي لحصيلة وتداعيات العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأشار فيه إلى أن الغارات الإسرائيلية أمس السبت أسفرت عن 53 شهيدا و 99 جريحا.



