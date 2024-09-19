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الصحة اللبنانية: 32 شهيدا وآلاف الجرحى حصيلة الانفجارات

جانب من تشييع جثامين الشهداء
جانب من تشييع جثامين الشهداء
الخميس، 19-09-2024 12:33 م

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض ان عدد ضحايا الانفجارات التي شهدها لبنان في اليومين الماضيين، بلغ 32 شهيدا وآلاف الجرحى.

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وأضاف في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الخميس، أن "القطاع الصحي بأطبائه ومسعفيه وممرضيه استطاعوا أن يقدموا الخدمات إلى أهلنا الذين أصيبوا جراء الحادث الأليم".


وأفاد تقرير طبي عن نقابة المستشفيات الخاصة "ان ما يقلق هو عدد الإصابات الحرجة والخطيرة إذ وصل عدد الإصابات الحرجة جداً إلى حدود 300، معظمها إصابات متشعّبة، حيث إنها ليست محصورة في عضو معيّن أو مكان بعينه، وأن غالبية الإصابات كانت في العيون وأصابع اليد، والبطن أو في الثلاثة معاً".


وأضاف التقرير ان ما يفوق التسعين بالمئة من الإصابات التي سُجّلت، هي إصابات مزدوجة في العين وأطراف الأصابع، موضحا أن هذه النوعية من الإصابات تستوجب عناية فائقة وإجراء أكثر من عملية ويتطلب أكثر من جراح.


وأفاد مصدر امني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، بأن قصفا إسرائيليا بالقذائف الفوسفورية استهدف بلدات مركبا ورُب ثلاثين وعديسة في جنوب لبنان.


بترا

 
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