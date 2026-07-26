الصحة اللبنانية: 4332 قتيلا و12236 جريحا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 آذار ارتفعت إلى 4332 قتيلا و12236 جريحا، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عنها.

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