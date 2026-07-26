الصحة اللبنانية: 4332 قتيلا و12236 جريحا جراء الهجمات الإسرائيلية منذ 2 آذار

وأضافت أن الطواقم الطبية وفرق الإسعاف تواصل أداء مهامها في المناطق المتضررة، على الرغم من الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمرافق والخدمات الأساسية نتيجة استمرار التصعيد.
وتأتي هذه الأرقام في ظل استمرار التوتر العسكري الذي يواجهه لبنان، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية، ودعوات متواصلة إلى حماية المدنيين والمنشآت الصحية وضمان سلامة الكوادر الطبية والإسعافية.
وكانت وزارة الصحة قد أكدت في بيانات سابقة استمرار عمليات حصر الضحايا وتوثيق الخسائر البشرية بالتزامن مع التطورات الميدانية، بهدف تقييم حجم الأضرار وتحديد الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالعدوان الإسرائيلي.
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