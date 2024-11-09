 
السبت 2024-11-09 10:49 م
 

الصحة اللبنانية: 6 شهداء و5 مصابين من المسعفين في غارات إسرائيلية

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 09-11-2024 09:52 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الصحة اللبنانية مقتل 6 مسعفين وإصابة 5 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدتي عين بعال ودير قانون رأس العين.اضافة اعلان


وأضافت أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 14 آخرون في حصيلة ضحايا أولية للغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل.
 
gnews

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