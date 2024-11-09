الصحة اللبنانية: 6 شهداء و5 مصابين من المسعفين في غارات إسرائيلية

09:52 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت الصحة اللبنانية مقتل 6 مسعفين وإصابة 5 آخرين في غارات إسرائيلية على بلدتي عين بعال ودير قانون رأس العين. اضافة اعلان





وأضافت أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 14 آخرون في حصيلة ضحايا أولية للغارات الإسرائيلية على بعلبك الهرمل.

