ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، وتدميرا واسعا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.
واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.
وكانت العاصمة اللبنانية بيروت قد تعرضت لقصف استهدف مقرا للدفاع المدني، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
تفجير عبوات ناسفة بجنود من لواء غولاني بمارون الراس
-
وزير القوات المسلحة الفرنسية يصف روسيا بـ "التهديد الرئيسي"
-
الدفاع الجوي السوري يتصدى لعدد من المسيرات
-
الدفاع الروسية: خسائر أوكرانيا بلغت 2085 جنديا خلال يوم
-
قتل منها جنود في لبنان .. ماذا نعرف عن "إيغوز" الإسرائيلية؟
-
الصحة اللبنانية: 9 شهداء في غارة على بيروت
-
معاريف: أضرار هجوم إيران على قاعدة نيفاتيم ستضعف الدفاع الجوي الإسرائيلي
-
تفاصيل ثاني إعدام بالنيتروجين في أميركا