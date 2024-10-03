 
الخميس 2024-10-03 03:32 م
 

الصحة اللبنانية: 9 شهداء في غارة على بيروت

قصف على ضواحي بيروت
قصف على ضواحي بيروت
الخميس، 03-10-2024 01:37 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، استشهاد 9 لبنانيين وإصابة 14 آخرين، إثر غارة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة الباشورة في بيروت.اضافة اعلان


ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددا كبيرا من الشهداء والجرحى، وتدميرا واسعا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي ومدفعيته بلدات بنت جبيل، وعيترون، وارنون، وسيناي، وابل السقي، وجديدة، ومرج عيون، والقليعة، وبرج الملوك، وديرميماس، والخيام، وكفر كلا، وسهل مرج عيون، ومجرى نهر الليطاني، ومنطقة الخردلي، وطورا، والعباسية، ويارين، والبستان، وعلما الشعب، وطيرحرفا، والضهيرة، وعيتا الشعب، ومحيط المطلة جنوب لبنان.

وكانت العاصمة اللبنانية بيروت قد تعرضت لقصف استهدف مقرا للدفاع المدني، ما أدى إلى استشهاد 7 مواطنين وإصابة آخرين.

وفا
 
gnews

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