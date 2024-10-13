 
الأحد 2024-10-13 03:25 م
 

الصحة المصرية تعلن حصيلة حادث المنيا

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
الأحد، 13-10-2024 12:35 م

الوكيل الإخباري- قالت السلطات المصرية إن شخصًا لقي حتفه وأُصيب آخرون في حادث اصطدام جرار قطار بمؤخرة قطار ركاب في محافظة المنيا بصعيد مصر، وسقوط عربتين من القطار في إحدى القنوات المائية.

اضافة اعلان


وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيان أن جرار القطار اصطدم بمؤخرة قطار ركاب قادم من أسوان بجنوب البلاد باتجاه العاصمة القاهرة، في منطقة بين مدينتي أبو قرقاص والمنيا، مما أدى إلى سقوط عربة توليد القوى بقطار الركاب وعربة أخرى من القطار.

وأضاف البيان أن الهيئة دفعت بمعدات طوارئ، وتم فصل القطار عن العربتين ليستكمل بعدها رحلته باتجاه القاهرة.

وأظهرت صور ولقطات تلفزيونية بثتها وسائل إعلام محلية أن عربتي القطار سقطتا في إحدى القنوات المائية. وقال بيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي إن العربتين سقطتا في ترعة الإبراهيمية.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه تم نقل حالة وفاة من موقع الحادث، بينما خرج 19 مصابًا من المستشفيات بعد تلقيهم العلاج.

وذكرت الوزارة في وقت سابق اليوم أن الإحصاء المبدئي يشير إلى إصابة 20 شخصًا جراء الحادث، وأن الفحوصات الأولية أظهرت أن الإصابات تتراوح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية.

وأضافت في أحدث بيان أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عملها في موقع الحادث.

وجاء في بيان هيئة السكك الحديدية أن وزير النقل كامل الوزير أمر بتشكيل لجنة من المختصين للوقوف على أسباب الحادث.

 

Image1_10202413123014666646105.jpg

Image1_10202413123020219209601.jpg


 

سكاي نيوز عربية

 
gnews

أحدث الأخبار

لاغ

أخبار الشركات "زين" تطلق النسخة الثانية من حملتها للشاشات_وقتها

وزير المياه

أخبار محلية أبو السعود يؤكد أهمية تطبيق برامج توزيع المياه حسب الخطط المعلنة

تعبيرية

تكنولوجيا غوغل تعرض وصفات الطعام كاملة ضمن نتائج البحث

رئيس الجامعة الأردنيّة لشؤون الكليّات الإنسانيّة ناهد عميش في لقاء مع الملحق الثّقافيّ الفرنسيّ في عمّان، بيلي تروا

أخبار محلية السّفارة الفرنسيّة تعلن عن مِنح دكتوراة لطلبة "الأردنية" فرنسا

أرشيفية

عربي ودولي نتنياهو يطالب إبعاد قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان "عن الخطر على الفور"

وزير الاقتصاد الرقمي

أخبار محلية الاقتصاد الرقمي: إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل يعزز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات

طائرة

عربي ودولي فرنسا تطور مسيرة تقودها مقاتلة "رافال"

بورصة عمان

اقتصاد محلي مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على ارتفاع طفيف



 


الأكثر مشاهدة