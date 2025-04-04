الجمعة 2025-04-04 03:44 ص
 

الصليب الأحمر: سوريا تشهد ارتفاعا مأساويا في عدد ضحايا ‏الذخائر المتفجرة

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 04-04-2025 02:49 ص

الوكيل الإخباري-   أكدت اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر ضرورة التصدي لتهديد الذخائر المتفجرة في سوريا، حيث لا تزال ‏تشكل الألغام الأرضية والمخلفات المتفجرة للحرب تهديدا قاتلا للمواطنين ‏في البلاد.

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وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان في بيان إن سوريا منذ 8 من شهر ‏ديسمبر الماضي شهدت ارتفاعا مأساويا في عدد الضحايا بسبب ‏الذخائر المتفجرة، فقد تم الإبلاغ عن 748 إصابة بين ذلك التاريخ و‏25 من مارس الماضي.

 
gnews

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