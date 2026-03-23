الصليب الأحمر يحذر من اقتراب حرب إيران من "نقطة اللاعودة"

الإثنين، 23-03-2026 08:31 م

الوكيل الإخباري-   طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاثنين، بوقف "الحرب على البنية التحتية الحيوية" في الشرق الأوسط، محذرة من "عواقب وخيمة لا رجعة فيها" قد تشمل إلحاق ضرر بالمنشآت النووية.

وقالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مرجانة سبولياريتش في بيان: "ما شهدناه في الأيام الأخيرة في الشرق الأوسط ينذر بالوصول إلى نقطة اللاعودة"، معتبرة أن "ما يثير القلق الأكبر هو خطر إلحاق ضرر بالمنشآت النووية".


وبعد استهداف البنية التحتية للطاقة، شملت حرب إيران التي دخلت أسبوعها الرابع، هذا الأسبوع مواقع نووية، فقد شنت إيران هجوما على مركز أبحاث في ديمونا بجنوب إسرائيل، ردا على هجوم استهدف أحد مجمعاتها في نطنز (وسط).

 

وشددت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على أن "الأضرار التي لحقت بهذه المواقع قد تكون لها عواقب لا رجعة فيها، لهذا السبب تتمتع بحماية معززة بموجب القانون الدولي الإنساني".

 
 


