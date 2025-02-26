الصندوق الوطني للديمقراطية يوقف مساعدات نحو ألفي شريك حول العالم

جاء ذلك وفقا لبيان صحفي نشرته المنظمة، دون أن تحدد السبب في خسارة التمويل، لكنها أكدت أن الأمر لا يتعلق، فيما يبدو، بأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد 95% من التمويلات للمساعدات الأجنبية، حيث يحصل NED على التمويل من قبل الكونغرس مباشرة ولا يعتبر مساعدات أجنبية.
وكان صحافيون من The Greayzone قد تحدثوا إلى نائبة رئيس الاتصالات ليزلي أون من NED، وفشلت في الإجابة على أسئلة حول الصندوق وأظهرت جهلها بمهمته، ثم أكدت رسائل البريد الإلكتروني المسربة أن المحادثة دفعت المنظمة نحو "أزمة وجودية" بحسب الصحيفة، وتم فصل موظفين رفيعي المستوى لم يتم الكشف عن اسميهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق تدخل في شؤون أوكرانيا ونيكاراغوا وفنزويلا وهايتي، وكان الرئيس السابق للصندوق الوطني للديمقراطي كارل غيرشمان نفسه يتباهى بالثورات الملونة الناجحة.
-
أخبار متعلقة
-
الفيضانات تودي بحياة 36 شخصا في أفغانستان وتفاقم الأزمة الإنسانية
-
الدفاع الروسية تكشف حصاد آخر 24 ساعة من العملية العسكرية الخاصة
-
الرئيس الروماني: لن نرسل أي قوات إلى أوكرانيا
-
فيدان يؤكد استعداد تركيا لتقديم أي دعم للتسوية في أوكرانيا
-
لافروف: روسيا ترفض أي خيارات لنشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا
-
ارتفاع قتلى تحطم الطائرة السودانية إلى 46
-
تايوان تنشر قوات بعد تدريبات صينية بالذخيرة الحية
-
والدة طفل فلسطيني قُتل في أميركا: المتهم استهدفنا لأننا مسلمان