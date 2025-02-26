 
الأربعاء 2025-02-26 03:42 م
 

الصندوق الوطني للديمقراطية يوقف مساعدات نحو ألفي شريك حول العالم

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أرشيفية
الأربعاء، 26-02-2025 02:30 م

الوكيل الإخباري- خسر الصندوق الوطني للديمقراطية National Endowment for Democracy NED أموالا كان يتلقاها من الكونغرس الأمريكي ما أجبره على وقف المساعدات لنحو 2000 شريك وتسريح معظم موظفيه.

جاء ذلك وفقا لبيان صحفي نشرته المنظمة، دون أن تحدد السبب في خسارة التمويل، لكنها أكدت أن الأمر لا يتعلق، فيما يبدو، بأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجميد 95% من التمويلات للمساعدات الأجنبية، حيث يحصل NED على التمويل من قبل الكونغرس مباشرة ولا يعتبر مساعدات أجنبية.

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وكان صحافيون من The Greayzone قد تحدثوا إلى نائبة رئيس الاتصالات ليزلي أون من NED، وفشلت في الإجابة على أسئلة حول الصندوق وأظهرت جهلها بمهمته، ثم أكدت رسائل البريد الإلكتروني المسربة أن المحادثة دفعت المنظمة نحو "أزمة وجودية" بحسب الصحيفة، وتم فصل موظفين رفيعي المستوى لم يتم الكشف عن اسميهما.


وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق تدخل في شؤون أوكرانيا ونيكاراغوا وفنزويلا وهايتي، وكان الرئيس السابق للصندوق الوطني للديمقراطي كارل غيرشمان نفسه يتباهى بالثورات الملونة الناجحة.

 

RT

 
gnews

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