الصومال.. غارة أمريكية على عناصر "داعش" في إقليم بري

ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم تنظيم "داعش" على قرية دارجالي في إقليم بري، حيث قتل أكثر من 20 شخصا بينهم جنود ومدنيون.
وقال المتحدث باسم عمليات مكافحة الإرهاب في بونتلاند، الجنرال محمود محمد أحمد، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مهمة لمساعدة بونتلاند في مكافحة الإرهاب.
وأضاف: "نشكر الولايات المتحدة على دعمها المستمر في حربنا ضد الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى منع العديد من التهديدات".
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