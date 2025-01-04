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الصومال.. غارة أمريكية على عناصر "داعش" في إقليم بري

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 04-01-2025 01:42 م

الوكيل الإخباري- نفذت الولايات المتحدة غارة على تجمّعات لتنظيم "داعش" الإرهابي في مناطق علمسكاد بإقليم بري في الصومال، حسب مسؤول في ولاية بونتلاند شبه المستقلة شمال شرق الصومال.

ويأتي الهجوم بعد أيام من هجوم تنظيم "داعش" على قرية دارجالي في إقليم بري، حيث قتل أكثر من 20 شخصا بينهم جنود ومدنيون.

وقال المتحدث باسم عمليات مكافحة الإرهاب في بونتلاند، الجنرال محمود محمد أحمد، إن الولايات المتحدة اتخذت خطوة مهمة لمساعدة بونتلاند في مكافحة الإرهاب.

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وأضاف: "نشكر الولايات المتحدة على دعمها المستمر في حربنا ضد الإرهاب، الأمر الذي أدى إلى منع العديد من التهديدات".

 

ووعدت بونتلاند بالفعل بمواصلة الحرب ضد الجماعات الإرهابية بمساعدة المجتمع الدولي، ولم تعلق الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن على الغارة التي استهدفت مواقع تنظيم داعش.

 

RT

 
gnews

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