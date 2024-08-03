الصومال: 32 قتيلا بهجوم على شاطئ في مقديشو

الوكيل الاخباري- لقي 32 شخصاً مصرعهم في هجوم استهدف شاطئا شهيرا في العاصمة الصومالية مقديشو، في وقت متأخر من ليلة الجمعة، على ما أفادت به الشرطة الصومالية.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال الناطق باسم الشرطة عبد الفتاح آدن حسن، اليوم السبت، "قتل أكثر من 32 مدنيا في هذا الهجوم، وأصيب حوالي 63 بجروح، بعضهم إصاباتهم خطرة".



وأفاد بأن انتحاريا فجر عبوة ناسفة ليلة الجمعة على شاطئ ليدو الذي يرتاده رجال أعمال ومسؤولون والذي سبق أن شهد هجمات من قبل، ثم هاجم مسلحون الموقع.



وأضاف، أطلق المسلحون النار بشكل عشوائي ووحشي على المدنيين، قائلا "رأيت جثثا على الشاطئ، وكان هناك جرحى أيضا لكن قوات الأمن أنقذت معظم المدنيين، بدون كشف تفاصيل إضافية عن الإصابات".