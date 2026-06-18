الصين: إجلاء نحو 38 ألف شخص جراء الأمطار الغزيرة

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، أفادت مديرية إدارة الطوارئ بالمقاطعة بأنه تم نقل وإعادة توطين 37 ألفا و601 شخص كإجراء احترازي للحد من مخاطر الفيضانات والانهيارات الأرضية، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.
وفعلت السلطات منذ الأسبوع الماضي الاستجابة الطارئة من المستوى الثالث لمكافحة الفيضانات والمستوى الرابع للإغاثة من الكوارث، فيما أعلنت عدة مدن تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما عدلت شبكة السكك الحديدية جداول تشغيل عدد من القطارات حفاظاً على السلامة العامة.
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